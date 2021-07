Photo : VNA

Quang Binh (VNA) - Les autorités de la province vietnamienne de Quang Binh (Centre) ont offert le 20 juillet des médicaments et des fournitures médicales d'une valeur de 550 millions de dongs (près de 24.000 dollars) à la province lao de Khammouane pour l'aider à protéger le bétail de la dermatose nodulaire.

A cette occasion, le vice-président permanent du Comité populaire de Quang Binh, Doan Ngoc Lam, a apprécié l'amitié entre le Vietnam et le Laos ainsi que la solidarité particulière et la coopération intégrale entre Quang Binh et Khammouane. Il a espéré que la maladie serait bientôt contrôlée afin que les habitants puissent stabiliser leur vie et leur production.

Le vice-gouverneur de Khammouane a déclaré que ce soutien reflétait les liens étroits entre les deux localités.

De plus, après la cérémonie de remise des fournitures médicale, un cours de formation sur la dermatose nodulaire a été donné au personnel vétérinaire de Khammouane. -VNA