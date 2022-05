Trà Vinh (VNA) – Un séminaire consacré au développement du tourisme dans la province de Trà Vinh (Sud) a eu lieu le 6 mai, en présence d'une cinquantaine de voyagistes de tout le pays ainsi que d'experts culturels et touristiques venus d'universités et d'instituts de recherche.

Touristes à la découverte de la dune de Côn Chim à vélo. Photo: CVN

Lê Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de Trà Vinh, a déclaré que le tourisme provincial avait réalisé de grands pas avec la création de produits plus écologiques, culturels et communautaires... Ainsi, ses destinations sont de plus en plus choisies par les agences de voyages et les touristes lorsqu’ils veulent découvrir le delta du Mékong.Par rapport à la période précédente, 2016-2020, le nombre de voyageurs à Trà Vinh a augmenté de 17,84%. En 2019, avant l'épidémie de COVID-19, la province en avait accueilli plus d'un million. Et au cours des quatre premiers mois de 2022, elle en a dénombré plus de 200.000.Duong Hoàng Sum, directeur du Département municipal de la culture, des sports et du tourisme, a informé que celui-ci avait élaboré un programme global de coopération avec l'Institut de recherche économique et de développement touristique de Hô Chi Minh-Ville pour promouvoir les atouts du tourisme communautaire de sa province.Un tourisme respectueux de la nature et de la cultureLa professeure Phan Thi Thu Hiên, du Département de la culture de l'Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), a indiqué que Trà Vinh proposait un certain nombre d'attractions intégrées au tourisme rural. C'est le cas du site touristique de Côn Chim (dune des oiseaux), dans le district de Châu Thành, où la population vit le long de la rivière Cô Chiên en élevant crevettes et crabes pendant les six mois de la saison sèche et en cultivant du riz pendant les six autres. Les paysans persistent dans une agriculture propre et naturelle.