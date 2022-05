Hanoi (VNA) - Attirer les investissements dans les énergies renouvelables, l'éolien en particulier, est une politique prioritaire de la province de Quang Tri (Centre) afin de faire de cette localité un centre énergétique de la région Centre à l'horizon 2030 et de limiter l’impact sur l'environnement.

Photo d'illustration: VNA

En 2021, le nombre de projets éoliens déployés à Quang Tri a considérablement augmenté, avec 17 nouveaux projets éoliens commerciaux portant leur nombre total à 19 avec une capacité totale de plus de 671 MW.

En 2022, dans la province, 12 autres projets éoliens seront en construction. On s'attend à ce qu'il y ait 3 à 5 opérationnels cette année. Le potentiel pour attirer des investissements dans l'énergie éolienne à Quang Tri est encore très important. En plus de 31 projets éoliens qui ont été mis en service ou sont en construction, la province compte 53 projets soumis au ministère de l'Industrie et du Commerce pour examen et planification supplémentaire.

Les centrales éoliennes mises en service stimulent également le développement de nombreux autres domaines, dont les visites touristiques. Des routes ont été ouvertes pour à la fois desservir les centrales éoliennes et créer des liaisons entre les communes des zones montagneuses frontalières.

Le président du comité populaire provincial Vo Van Hung a déclaré qu'attirer les investissements dans l'éolien est une bonne politique car il apporte de grands avantages économiques, un MW d'énergie éolienne rapportant 600 à 800 millions de dongs/an. Faire de l'énergie éolienne a également peu d'impact sur l'environnement.

Actuellement, la plupart des projets provinciaux se concentrent dans les communes montagneuses frontalières du district de Huong Hoa. - VNA