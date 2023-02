Photo d'illustration: VNA



Kien Giang (VNA) – La province de Kien Giang (Sud) a lancé une campagne de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), qui sera menée en deux phases, la première de janvier à mai 2023 et la seconde, de juin à décembre 2023.



La campagne voit la participation des forces fonctionnelles stationnées dans la province de Kien Giang telles que la Zone navale 5, la Région 4 des garde-côtes…, des Services, Comités et secteurs provinciaux (Services de l’Agriculture, de l’Information et de la Communication, Bureau du Comité populaire provincial...), des districts d’An Bien, d’An Minh, de Chau Thanh, de Hon Dat, de Kien Luong, de Kien Hai, et des villes de Rach Gia, de Ha Tien et de Phu Quoc.



Selon le Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN, la campagne se concentre sur la promotion du rôle des organes compétents, le renforcement de la vulgarisation sur les préconisations du Parti, les politiques et réglementations de l’Etat sur le développement durable de l’économie de la pêche et sur la lutte contre la pêche INN.



La campagne vise en même temps à renforcer l'application de la loi, à sanctionner la pêche INN, à bien contrôler les activités des navires, à procéder à la certification et la traçabilité des produits halieutiques selon les réglementations…



Selon le vice-président du Comité populaire de la province, Le Quoc Anh, également chef adjoint du Comité provincial de pilotage de la prévention et de la lutte contre la pêche INN, cette campagne illustre les efforts de Kien Giang pour contribuer à faire retirer le « carton jaune » imposé par la Commission européenne à la pêche vietnamienne.



A l’heure actuelle, la province de Kien Giang se concentre également sur la mise en œuvre efficace du plan d'action de 180 jours du gouvernement contre la pêche INN. Selon ce plan, le Premier ministre demande que d'ici mai 2023, les localités mettent fin aux actes de pêche illégaux par des navires locaux dans les eaux étrangères. Tous les contrevenants seront sanctionnés…-VNA