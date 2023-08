Khanh Hoa (VNA) - La province de Khanh Hoa (Centre) s’efforce de verdir son district de Truong Sa, dans le but de le transformer en un centre économique, culturel et social en mer et une solide forteresse protégeant le la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Plantation d’arbres dans le district insulaire de Truong Sa, à Khanh Hoa. Photo : VNA

À cette fin, le haut commandement de la région navale 4, qui est responsable des tâches militaires à Truong Sa, a organisé des campagnes de sensibilisation et mobilisé des ressources, du matériel et des fonds pour mettre en œuvre un projet de verdissement dans le district insulaire.

En 2023, l’unité a reçu plus de 204.200 jeunes arbres et 120,5 tonnes d’engrais de diverses agences, entreprises et particuliers à travers le pays.

En outre, le haut commandement a établi deux pépinières couvrant une superficie d’environ 3.000 mètres carrés.

Environ 6.675 arbres ont jusqu’à présent été plantés, avec un programme pilote de plantation de 400 arbres pour l’ombrage sur certaines îles, montrant des premiers résultats positifs.



Le sous-colonel Pham Anh Tuân, commandant adjoint et chef d’état-major de la région navale 4, a souligné que les activités de plantation d’arbres à Truong Sa revêtent une grande signification.

Ces activités répondent non seulement de manière proactive aux défis du changement climatique et contribuent au développement économique et au maintien de la défense, mais contribuent également à créer un environnement vert et propre sur les îles, a-t-il indiqué. – VNA