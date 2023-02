Khanh Hoa (VNA) - Lors d'une conférence prévue le 2 avril, la province côtière de Khanh Hoa (Centre méridional) lancera un appel à des investissements dans des projets d'infrastructures importants d'une valeur cumulée de plusieurs milliards de dollars.

Une vue aérienne de la ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa . Photo : Shutterstock

La province devrait annoncer des accords de principe pour un projet urbain de 1.250 hectares près de la baie de Cam Ranh d'un capital social de près de 85.293 milliards de dongs (3,6 milliards de dollars) et la zone urbaine administrative de 89 hectares de Dien Khanh, de plus de 2.012 milliards de dongs.D'autres projets immobiliers comprennent un projet de logement social dans le quartier de Cam Nghia, dans la ville de Cam Ranh, de 3.756 milliards de dongs; la zone éco-urbaine VCN de 71,5 hectares, de près de 9 000 milliards de dongs; et la station balnéaire d'écotourisme Hon Ngang-Bai Cat Tham dans la zone économique de Van Phong, de 25.000 milliards de dongs.La CS Wind Corporation de la République de Corée est sur le point de recevoir un certificat d'enregistrement d'investissement ou de signer un protocole d'accord pour une éolienne et une usine monopile de 130 millions de dollars, couvrant 32,22 hectares dans le parc industriel de Ninh Thuy, dans la zone économique de Van Phong.Viglacera, le principal fabricant vietnamien de matériaux de construction, devrait recevoir une approbation en principe ou signer un protocole d'accord pour son projet de parc industriel Doc Da Trang de 1.800 milliards de dongs.La province de Khanh Hoa a également déclaré qu'elle signerait des accords sur la promotion des investissements avec FPT et Mckinsey & Company Vietnam, et un protocole d'accord sur l'investissement dans Vinschool avec le conglomérat privé Vingroup.La province signera également des protocoles d'accord sur l'investissement dans les parcs industriels, notamment une zone industrielle de Nam Cam Ranh de 350 hectares ave la compagnie par actions de l’investissement et de la construction Trung Nam et des dizaines d’autres projets.Parmi les autres projets clés, citons le port maritime de Ninh Tinh de 750 hectares avec Saigon Newport Corporation, un complexe touristique et urbain de Hon Lon de 4.800 hectares… . - VNA