Photo d'illustration: VNA

Hung Yên (VNA) - Le Comité populaire de la province de Hung Yên (Nord) a organisé vendredi 7 octobre une conférence pour lancer le réseau 5G Viettel dans la localité, en écho à la Journée nationale de la transformation numérique (10 octobre).

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Duy Hung, a déclaré qu’en considérant l’importance de la transformation numérique, Hung Yên a publié des programmes et des résolutions sur la transformation numérique d’ici 2025 avec une vision jusqu’en 2030, afin de jeter les bases de la mise en œuvre de la transformation numérique pour l’ensemble de la localité.

Par conséquent, la province coopère avec le Groupe de l'industrie militaire et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) pour construire un réseau de télécommunications synchrone qui couvre 100% des villages et des groupes résidentiels.

L’administration provinciale s’est également coordonnée avec Viettel pour diligenter l’installation de cinq stations 5G dans la ville de Hung Yên, créant ainsi une prémisse pour une couverture 5G dans toute la province dans un proche avenir.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, l’ouverture des services de télécommunications 5G aidera Hung Yên à achever progressivement sa transformation numérique et à former un modèle de ville intelligente, rénovant ainsi de manière fondamentale et complète les activités de gestion et de gouvernance, les activités de production et commerciales des entreprises, et le mode de vie et de travail des gens afin de développer un environnement numérique sûr, humain et répandu.

Le lancement du réseau 5G Viettel a fait de Hung Yên la 26e localité du Vietnam à accéder aux services 5G. –VNA