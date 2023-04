Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - La province côtière du centre-sud de Binh Dinh a publié un plan de lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) jusqu'en 2025.D'ici 2025, tous les navires de pêche d'une longueur de 15 m et plus devront être marqués et équipés d'un système de surveillance. Avant leur départ pour la pêche, tous les documents et équipements doivent être vérifiés.La province s'efforce également de faire vérifier et inspecter tous les produits de mer lorsqu'ils sont manipulés dans les ports maritimes conformément à la réglementation.Elle vise également à prévenir et à faire cesser l'exploitation illégale des produits aquatiques par les navires de pêche dans les eaux étrangères, minimiser et éliminer la pêche INN, pour faire lever l'avertissement "carton jaune" de la Commission européenne contre les produits de pêche vietnamiens.À cette fin, le Comité populaire provincial a demandé aux unités concernées de sensibiliser toutes les parties prenantes aux réglementations légales, d'améliorer la gestion et l'octroi des licences de pêche pour les navires en fonction du quota, de construire une infrastructure de pêche synchrone dans les ports de pêche de Tam Quan et De Gi pour répondre aux exigences de services post-pêche et de traçabilité des produits aquatiques.L'inspection des navires à l'entrée et à la sortie des ports de pêche de la province sera renforcée, tandis que les infractions dans le secteur de la pêche seront sévèrement sanctionnées. -VNA