Chaîne de production de briques non brûlées à la compagnie par actions Song Cau Ha Bac J. Photo : baobacgiang.com.vn



Bac Giang (VNA) - La province de Bac Giang (Nord) encouragera l'application des biotechnologies et technologies des nouveaux matériaux au service de son développement socio-économique, selon le directeur du Service provincial des sciences et des technologies, Nguyen Thanh Binh.

L'application des biotechnologies se concentrera sur les domaines comme sélection et création de jeunes plantes, conservation et transformation des produits agricoles et forestiers, en particulier les produits locaux clés comme litchi « thieu », poulet d’Yen The, riz parfumé Yen Dung, pamplemousses Hiep Hoa, cacahouètes de Tan Yen, miel de Son Dong…

Promouvoir l'application scientifique et technologique dans les domaines de la vie et de la production. Photo : https://syt.bacgiang.gov.vn/

De même, Bac Giang accélère aussi l’application des biotechnologies dans le traitement des déchets et des eaux usées, afin de contribuer à la protection de l'environnement dans les zones industrielles, les villages artisanaux ruraux ainsi que dans la surveillance de la santé, entre autres.

En outre, Bac Giang s'efforce d'utiliser des matériaux avancés, des technologies permettant d'économiser du carburant et de préserver l'environnement dans la production des matériaux de construction légers.

Ces dernières années, les biotechnologies ont eu un impact positif sur le développement socio-économique de la province. À ce jour, le Service des sciences et technologies a mis en œuvre 91 projets nationaux et provinciaux dans ce secteur.

Au cours de la période 2015-2020, la ville a réalisé 74 plans et projets scientifiques et technologiques nationaux et provinciaux dans de nombreux domaines, avec un budget total de plus de 222 milliards de dongs (9 millions de dollars). -VNA