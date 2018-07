Photo d'illustration: internet



Ba Ria - Vung Tau, 10 juillet (VNA) - La province méridionale de Ba Ria - Vung Tau prend des mesures pour attirer les investisseurs dans les zones industrielles locales.



La localité abrite 15 ZI, dont neuf opérationnels avec un taux d'occupation moyen de plus de 47%.



Dans la ZI de Chau Duc, district du même nom, l'infrastructure technique a été améliorée avec la construction d'une route à quatre voies et une usine d'approvisionnement en eau propre d'une capacité journalière de 75.000 m3, pour la première phase et de près de 150.000 m3, pour la seconde phase. La construction de trois usines de traitement des eaux usées est également en cours.



Pham Xuan Bach, président du conseil d'administration de la compagnie par actions Sonadezi Chau Duc, maître d’ouvrage des infrastructures de la ZI de Chau Duc, a déclaré que la zone avait jusqu'ici attiré 16 investisseurs et devrait faire augmenter le taux d'occupation d'environ 50% d'ici 2020.



Selon Nguyen Khac Thanh, directeur général de la compagnie par actions de Tin Nghia - Phuong Dong, maître d’ouvrage des infrastructures de la ZI de Dat Do 1, la sarl Dongjin Global, une société à capitaux entièrement sud-coréens, a mis en service une usine de fabrication de câbles et de lignes électriques, créant ainsi des emplois pour 400 travailleurs.



Sept autres investisseurs ont également reçu des certificats d'investissement dans la zone. Le gestionnaire espérait que la superficie totale des concessions allouées atteindrait 50 ha cette année, soit 25% du total.



Selon le comité de gestion provincial des ZI, le nombre total de projets dans les ZI locales a atteint le chiffre de 339 au début de cette année, y compris 177 projets nationaux et 162 projets étrangers.



La superficie totale louée dans les ZI a atteint 2.701 ha, ce qui porte le taux d'occupation à 47,25%, en hausse de 11% en glissement annuel.



Nguyen Anh Triet, président du comité de gestion des ZI de Ba Ria-Vung Tau, a demandé au comité populaire provincial de simplifier les procédures de délivrance des licences et de permettre au comité d'autoriser sept types de projets dans les domaines de la technologie, de l'industrie, des technologies de l'information, de la formation dans les industries auxiliaires et de logistique qui ne sont pas soumises à l'approbation du Premier ministre ou du Comité populaire provincial. -VNA