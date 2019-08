Panorama du colloque. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie de la province belge d'Anvers a organisé le 28 août un colloque sur les opportunités d'investissement au Vietnam avec la participation d'une centaine d'entreprises.

Ce colloque visait à préparer la visite prochaine au Vietnam d’une délégation d'entreprises locales spécialisées dans les domaines du diamant, de la mode, des produits pharmaceutiques et chimiques, des télécommunications et de la construction…

Lors du colloque, l'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Vu Anh Quang, a déclaré que le Vietnam était une économie de marché ouverte avec une valeur commerciale totale de 482 milliards de dollars et des investissements directs étrangers de 35 milliards de dollras en 2018. Le Vietnam avait accueilli environ 16 millions de touristes étrangers l’année dernière.



Vu Anh Quang a décrit la visite imminente d’entreprises d'Anvers comme un événement important dans le nouveau cadre des relations bilatérales, à savoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et la Belgique dans l'agriculture et les accords de libre-échange et de protection des investissements entre l'Union européenne (UE) et le Vietnam.



L'ambassadeur a suggéré aux deux parties de renforcer leur coopération en matière de commerce et d'investissement, avant d’indiquer que l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam, une fois entrée en vigueur, ouvrirait de grandes opportunités.



S’agissant de la coopération entre le Vietnam et la Belgique, et notamment la province d'Anvers, Vu Anh Quang a déclaré que le port d'Anvers - le deuxième plus grand port de l'UE - constituait une porte d’accès importante à la Belgique et à l’UE des marchandises vietnamiennes.



Avec environ 3.260 km de côtes, le Vietnam souhaite renforcer la coopération dans la logistique et les infrastructures des ports maritimes, a-t-il déclaré.



La gouverneure anversoise Cathy Berx, qui dirigera la délégation belge au Vietnam en novembre prochain, a déclaré apprécier le climat des affaires au Vietnam. Selon elle, il est temps de venir au Vietnam pour explorer toutes les opportunités du pays.



Les entreprises doivent se concentrer sur la coopération dans le développement durable, notamment dans les énergies renouvelables, a-t-elle déclaré, suggérant aux entreprises anversoises de trouver des méthodes de coopération et de fonctionnement appropriées pour persuader les sociétés vietnamiennes de travailler avec elles. -VNA