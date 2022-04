Hanoi (VNA) – Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont dressé, mercredi 20 avril, le bilan décennal du Programme de bien-être social du Vietnam, période 2012-2022: les tendances et le gap.

Lors du séminaire sur le bilan décennal du Programme de bien-être social du Vietnam, période 2012-2022: les tendances et le gap, à Hanoi, le 20 avril. Photo : VNA

«La protection sociale est un droit de l’homme et une priorité de l’Agenda pour le développement durable. Nous saluons les progrès du Vietnam sur l’amélioration du système de bien-être social et la bienveillance de votre gouvernement dans l’application des recommandations de l’OIT. Nous nous efforçons d’accompagner le gouvernement dans la réalisation de l’objectif de se doter le Vietnam d’un cadre de protection sociale universelle en 2030», affirme la directrice de l’OIT, Ingrid Christensen.

En dix ans, le Vietnam est parvenu à élargir la couverture de protection sociale. Chaque année, entre 1,5 et 1,6 million de nouveaux emplois sont créés. 99,5% des familles méritantes bénéficient de conditions de vie plus élevées que la moyenne de leurs régions. Le revenu des foyers pauvres a multiplié par 3,5. Le nombre d’assurés sociaux est passé à 16,6 millions contre 10,2 millions, dont 36,8% d’actifs. 91% des habitants sont couverts par l’assurance maladie. – VOV/VNA