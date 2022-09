Hanoi (VNA) – Diverses mesures ont été déployées pour stimuler la croissance du secteur agricole vietnamien vers une productivité plus élevée, une meilleure qualité, une compétitivité et une durabilité accrues.

Le litchi est depuis longtemps devenu une spécialité appréciée par de nombreux touristes. Photo: VNA

En plus du litchi Luc Ngan, le fruit du dragon de Binh Thuân a également été officiellement protégé en tant que produit à indication géographique protégée au Japon.Yen Bai, Ha Giang, Thanh Hoa et Ben Tre font partie des localités avec un nombre élevé de produits protégés par des indications géographiques.Dinh Huu Phi, directeur de l’Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam (IP Vietnam) a déclaré que ces localités recevront un soutien pour maintenir et améliorer la production et la qualité de leurs produits, ainsi que des promotions commerciales.Parallèlement, Nguyên Van Bay, vice-directeur de l’IP Vietnam a souligné la nécessité de renforcer les liens entre l’État, les entreprises, les agriculteurs et les scientifiques pour assurer une production et une qualité stables, ainsi que la traçabilité de l’origine et la réputation. – VNA