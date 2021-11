Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a organisé le 11 novembre, en ligne et en présentiel, un échange de vue intitulé « Promouvoir les exportations de produits agricoles et aquatiques vers la Chine ».

L’événement a attiré des dirigeants de comités populaires, de services, de secteurs concernés de 36 localités à travers le pays ; des chefs de représentations vietnamiennes à l’étranger, des conseillers commerciaux en Chine, des entrepreneurs et d’autres.

L'ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai, les consuls généraux du Vietnam à Kunming et à Nanning, le conseiller commercial du Vietnam en Chine ont affirmé que les bonnes relations entre les deux pays, la reprise de l’économie chinoise, les politiques de Chine de renforcer les importations de produits agricoles du Vietnam…. étaient les facteurs favorables à la promotion des exportations vietnamiennes dans l’avenir.

Cependant, l'ambassadeur et les consuls généraux ont également souligné que les exigences de qualité et les barrières techniques de Chine pour les produits agricoles et aquatiques du Vietnam étaient de plus en plus difficiles, obligeant les entreprises à innover rapidement en matière de qualité et de méthodes de fabrication.

Les représentants des provinces de Lang Son, Quang Ninh, Dong Thap et certaines entreprises ont clairement exposé la situation de l'exportation de produits agricoles et aquatiques vers la Chine, certains difficultés et défis et donné des propositions précises aux agences compétentes du Vietnam.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu a estimé que ce moment était très favorable à augmenter les exportations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens vers la Chine. Il a suggéré que les chefs des représentations vietnamiennes en Chine continuent de se coordonner avec les ministères, les secteurs et les localités et d’accompagner les entreprises pour promouvoir davantage les exportations de ces produits vers la Chine. -VNA