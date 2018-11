La production manufacturière en octobre de Singapour a connu une hausse de 4,3% en glissement annuel. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Conseil de développement économique de Singapour a annoncé le 26 novembre que la production manufacturière en octobre de la cité-État avait connu une hausse de 4,3% en glissement annuel.



À l’exclusion de la fabrication biomédicale, la production manufacturière de Singapour a progressé de 3% contre 2% en septembre.



Au cours des dix premiers mois de 2018, la production manufacturière de Singapour a augmenté de 7,5% sur un an. En excluant la fabrication biomédicale, elle a augmenté de 7,9% sur un an.



Sur une base corrigée des variations saisonnières, la production manufacturière de Singapour a augmenté de 2% en octobre et de 3,9% en excluant la fabrication biomédicale.

Selon les prévisions de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), la croissance du produit intérieur brut (PIB) de Singapour se situera dans la moitié supérieure de la fourchette de 2,5% à 3,5% et connaîtra une hausse légère en 2019.

En outre, l'inflation sera connue une augmentation légère en raison des impacts des prix mondiaux du pétrole et des produits alimentaires, ainsi que de la hausse des salaires et des besoins de consommation nationaux.

Cependant, MAS a également déclaré que l'augmentation de l’indice des prix de consommation serait limitée par la concurrence accrue dans certains secteurs tels que les télécommunications, l'électricité et la vente de détail. Il prévoit que le taux d'inflation tombera inférieur à 2% à moyen terme et se situera dans la fourchette de 1,5 à 2% en 2018. -VNA