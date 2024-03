Binh Duong, 1er mars (VNA) - L'indice de production industrielle (IIP) du pôle industriel du Sud de Binh Duong a augmenté en janvier de 27,77% par rapport à la même période de l'année dernière et a augmenté de 99,29% par rapport au mois précédent.

L'indice de production industrielle (IIP) de Binh Duong en hausse. Photo : VNA

Vo Anh Tuan, chef du bureau du Comité populaire provincial, a déclaré qu'au cours des deux premiers mois de cette année, la production industrielle et les exportations de la province avaient créé une dynamique positive pour l'économie de la province.Fin février, son chiffre d'affaires à l'exportation a atteint plus de 7,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,17 % par rapport à la même période de l'année dernière.Depuis le début de cette année, la province a attiré un investissement total de près de 11,32 milliards de dongs (459,2 millions de dollars), soit une augmentation de 109,1% sur un an, dont plus de 5,28 milliards de dongs provenant de 947 entreprises nouvellement enregistrées et près de 6,9 milliards de dongs de 130 entreprises qui ont augmenté leur capital. Parallèlement, 17 entreprises se sont inscrites pour réduire leur investissement en capital de 274,3 milliards de dongs.À ce jour, la province a attiré 66 947 entreprises nationales avec un capital social total de 738 000 milliards de dôngs. - VNA