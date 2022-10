Photo d'illustration : Antara

Jakarta, 27 octobre (VNA) – Le Bureau des statistiques de l’Indonésie (BPS) prévoit que la production nationale de riz atteindra 32,07 millions de tonnes cette année, en hausse de 2,29 % par rapport aux 31,36 millions de tonnes atteintes en 2021.L'adjoint aux statistiques de la distribution et des services du BPS, Setianto, a déclaré que la production d'octobre à décembre est estimée à 5,9 millions de tonnes, en hausse de 15,12 % par rapport à la même période l'an dernier.Sur la base de la production par île, l'île de Java contribue le plus par rapport aux autres îles, avec une contribution totale de 56,12%, soit 18 millions de tonnes, dont 31,07% de la production se trouve à l'est de Java.Plus tôt le 15 août, le ministère indonésien de l'Agriculture a déclaré que le pays avait cessé d'importer du riz comestible en raison de l'abondance des approvisionnements, et n'importait que du riz à des fins industrielles.- VNA