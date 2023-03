Bangkok, 23 mars (VNA) - La production automobile en Thaïlande a augmenté de 6,39% en février par rapport à l'année précédente pour atteindre 165 612 unités, alors que la pénurie de puces électroniques s'est atténuée et que les exportations ont augmenté, a rapporté la Fédération des industries thaïlandaises (FTI).

Usine de production automobile dans la province de Chon Buri en Thaïlande. Photo: bangkokpost.com

Le porte-parole de la division de l'industrie automobile de FTI, Surapong Paisitpattanapong, a déclaré que les exportations avaient augmenté de 11,42 % en février par rapport à l'année précédente, après une hausse de 24,28 % en janvier.

Les ventes intérieures ont cependant chuté de 3,94% en février par rapport à l'année précédente, après la chute de 5,58% de janvier, en raison d'une forte baisse inattendue des ventes de camions, a-t-il déclaré. En janvier, la production automobile a augmenté de 4,02 % sur un an.

La Thaïlande est une base régionale de production et d'exportation de véhicules pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde, dont Toyota et Honda. - VNA