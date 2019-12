Le ministre Mai Tien Dung, chef du bureau gouvernemental. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le ministre Mai Tien Dung, chef du bureau gouvernemental, a présidé le 27 décembre à Hanoï une conférence de presse sur la vidéoconférence entre le gouvernement et les localités de 2019.



Le ministre Mai Tien Dung a annoncé que cet événement aurait lieu les 30 et 31 décembre à Hanoï, sous la présidence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Il réunira également d’autres dirigeants du Parti, de l’Etat, de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam, de différents ministères et organes, des localités, ainsi que de représentants de grands groupes économiques. La vidéoconférence permettra d’évaluer l’exécution des plans de développement socio-économique en 2019 et de définir des orientations pour l’année prochaine.



“La vidéoconférence sera organisée dans le contexte de bons résultats de développement économique en 2019”, a affirmé Mai Tien Dung, ajoutant que tous les 12 objectifs fixés par l’Assemblée nationale avaient été atteints, dont sept dépassés.



En effet, la croissance du PIB national a atteint 7,02%, soit l’un des niveaux les plus élevés du monde, dépassant l’objectif qui était de 6,6-6,8%. L’inflation a été maîtrisée au niveau de 2,79%, soit le plus bas niveau depuis trois ans. Les exportations ont progressé de 8,1%, contre l’objectif de 7-8%. L’indice de la pauvreté multidimensionnelle a diminué de 1-1,5%.



Selon l’Office général des statistiques (GSO), l’Indice des prix à la consommation (IPC) a connu en décembre une hausse mensuelle de 1,4%. Parmi les groupes de biens et services répertoriés, les prix du groupe “restaurants et services d’alimentation” ont enregistré la plus forte hausse, de 3,42%, à cause de la peste porcine africaine qui a entraîné une baisse de l’offre de viande de porc sur le marché.

Le GSO a également indiqué que cette année, 138.000 nouvelles entreprises avaient été créées, d’un capital social total de plus de 1,73 millions de milliards de dôngs, soit une hausse de 5,2% et de 17,1%, respectivement. Parallèlement, 39.400 entreprises ont repris leurs activités et 43.700 ont suspendu leurs activités.



Le Vietnam compte actuellement 54,7 millions de travailleurs de plus de 15 ans ayant un emploi. Cette année, le taux de chômage est de 1,98%. Ce taux est de 2,93% en zone urbaine et de 1,51% en zone rurale. -VNA