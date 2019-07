Nghê An (VNA) - Les journalistes à un colloque international sur la presse vietnamienne et lao à l’ère de la communication numérique tenu vendredi 26 juillet à Nghê An (Centre) se sont penchés sur leur profession à l’heure du digital, les défis pour les organes de presse et la coopération journalistique entre le Vietnam et le Laos.

Le président de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV), Thuân Huu, s’adresse au colloque, le 26 juillet à Nghê An. Photo : VNA

Thuân Huu, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), chef adjoint de la Commission de Commission de l’information et de l’éducation du Comité central du Parti et président de l’Association des journalistes vietnamiens (AJV), a fait savoir que l’AJV et son homologue lao ont une tradition de solidarité, de coopération et d’amitié, apportant leur contribution importante au renforcement des liens entre les deux pays.



Dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux associations, ainsi qu’entre entre les organisations de la Fédération de la Presse de l’ASEAN, l’AJV et l’Association des journalistes lao (AJL) ont étroitement collaboré pour informer de manière globale de la vie politique, économique et sociale des deux pays dans leur œuvre d’édification et de rénovation nationale, a-t-il fait savoir.



Selon le responsable, en plus d'échanger des visites de délégations de journalistes, les deux associations ont également coopéré dans la formation, y compris celle au journalisme multimédia, améliorant le professionnalisme et l'éthique professionnelle des journalistes de chaque pays et suivant les tendances du journalisme moderne.