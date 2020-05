Le président Ho Chi Minh (Photo: VNA)



Buenos Aires, 17 mai (VNA) - Le journal vénézuélien Ciudad Caracas a publié un long article sur la vie et la trajectoire révolutionnaire du président Ho Chi Minh, en commémoration du 130e anniversaire du chef de la révolution vietnamienne (19 mai 1890) .La publication souligne récemment les grandes contributions du président Ho Chi Minh à la cause de la libération nationale du Vietnam.Selon le journal vénézuélien, désireux de parvenir à l'indépendance et à la liberté de son peuple, Ho Chi Minh, qui a grandi dans une période mouvementée de l'histoire du Vietnam, s'est rendu sur quatre continents.Pendant de nombreuses années de travail et d'études à l'étranger pour rechercher la voie de la liberté et de la souveraineté du peuple vietnamien, Ho Chi Minh a analysé et étudié les théories et les expériences des révolutions exceptionnelles du monde pour fonder les bases théoriques de la Révolution nationale et dans le but de fonder le Parti communiste du Vietnam (PCV) à l'avenir.Sous la direction du PCV et de Ho Chi Minh, le peuple vietnamien a remporté la victoire historique de la révolution d'août 1945, puis a fondé la République démocratique du Vietnam et conduit le pays à une nouvelle ère d'indépendance et de liberté, a rapporté le journal vénézuélien.Il a également souligné la moralité révolutionnaire exemplaire du président Ho Chi Minh et a affirmé en même temps que sa pensée était devenue la base de l'idéologie du PCV, ouvrant la voie à la cause révolutionnaire et au peuple pour obtenir d'énormes succès.Le journal a souligné que la cause de la libération nationale menée par Ho Chi Minh donne un statut digne à la culture nationale et que le leader vietnamien a absorbé sélectivement la culture nationale.Il a rappelé que l'UNESCO l'honorait en tant que héros de libération du Vietnam et célébrité culturelle mondiale."La vie d'Ho Chi Minh est un noble symbole de l'esprit révolutionnaire, de l'indépendance, du patriotisme, de l'amour du peuple et de la justice. Il a laissé un cœur généreux, une intelligence sage et une vision profonde ", a-t-il conclu. -VNA