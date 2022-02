Le président Nguyên Xuân Phuc et son épouse partent pour une visite d'État à Singapour. Photo: VNA

Singapour (VNA) - La presse singapourienne a salué la visite d’État président vietnamien Nguyên Xuân Phuc à Singapour du 24 au 26 février à l’invitation de la présidente Halimah Yacob.



Dans un article publié le 24 février, le Straits Times a cité le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, qui a exprimé sa conviction que la visite du président Nguyên Xuân Phuc à Singapour facilitera la compréhension des entreprises singapouriennes et internationales du fort engagement du Vietnam à promouvoir la reprise socio-économique et la croissance dans la nouvelle normalité.



Le Vietnam continuera d’améliorer l’environnement des affaires, en facilitant une coopération accrue entre les communautés des entreprises des deux pays dans des domaines d’intérêt mutuel, en particulier la recherche, l’utilisation et le transfert des hautes technologies, l’innovation, l’économie numérique et verte, contribuant ainsi au développement durable des deux nations et de la région.

Le ministre Bui Thanh Son a noté que la propagation de l’épidémie de Covid-19 n’avait pas affecté la coopération entre le Vietnam et Singapour qui est toujours l’un des principaux investisseurs du Vietnam, avec près de 11 milliards de dollars d’investissement enregistrés l’année dernière.



Avec la reprise progressive des vols commerciaux internationaux, Singapour et le Vietnam ont désormais convenu de reconnaître mutuellement les certificats de vaccination émis par les autorités respectives des deux pays.

Le ministre Bùi Thanh Son a espéré que le Vietnam et Singapour travailleraient ensemble pour faciliter les déplacements des citoyens entre les deux pays.



En outre, le Straits Times a également publié un article citant l’évaluation du ministre singapourien des Affaires étrangères Vivian Balakrishnan sur les relations entre les deux pays après près de 50 ans de relations diplomatiques.

Dans une entreprise singapourienne à Binh Duong. Photo : VNA



Le ministre Vivian Balakrishnan a déclaré que depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973, les relations entre Singapour et le Vietnam s’épanouissent de plus en plus, notant que cette visite d’État est la première d’un dirigeant étranger à Singapour depuis l’explosion de l’épidémie de Covid-19.



Le chef de la diplomatie singapourienne a déclaré que Singapour veulent cultiver le partenariat avec le Vietnam dans les temps à venir, tout en promouvant la coopération dans des domaines émergents, notamment l’économie numérique, la cybersécurité, le développement de la ville intelligente et le paiement numérique.



Singapour espère également coopérer avec le Vietnam dans le développement durable lors que le Vietnam est en train d’augmenter ses investissements dans les infrastructures durables et les énergies renouvelables, avec l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d’ici 2050.



Plus tôt, le 23 février, le Straits Times avait également publié un article dans lequel l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a estimé que les deux pays entretiennent actuellement des relations florissantes et multiformes.



Les deux parties ont une confiance et une compréhension mutuelles et partagent des points de vue stratégiques sur des questions internationales importantes, notamment l’État de droit, le maintien de l’ordre, la paix et la sécurité et la centralité de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) dans les affaires régionales.



Les relations Singapour-Vietnam ont toujours été nourries par les visites des principaux dirigeants des deux pays. La visite d’État du président Nguyên Xuân Phuc s’inscrit dans cette tradition, donnant un nouvel élan à la coopération bilatérale dans un contexte marqué par la crise sanitaire.



L’ambassadeur Mai Phuoc Dung a considéré cette visite comme une opportunité pour jeter les bases de plusieurs domaines de coopération, en profitant de la complémentarité des deux économies.

La signature prévue des accords et programmes de coopération entre les gouvernements et les entreprises des deux pays dans le cadre de cette visite ouvrira de nombreuses potentialités de reprise et de développement post-épidémie. – VNA