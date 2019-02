Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong. Photo : VNA



Vientiane (VNA) – Les grands journaux laotiens ont publié ces derniers jours de nombreux articles saluant la visite d’amitié officielle du 24 au 25 février du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Nguyen Phu Trong.



Le 21 février, le journal Pasaxon a publié un article dans lequel il a rappelé l’histoire de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam. Il s’est déclaré convaincu que cette visite serait couronnée de succès et contribuerait grandement au développement des relations bilatérales, dans l’intérêt des deux peuples et pour la prospérité de chacun.



Le même jour, le journal Pathetlao a également présenté un article sur les résultats remarquables de la coopération et de l’amitié bilatérales en tous domaines en 2018. Appréciant les acquis dans la politique-diplomatie, la défense-sécurité, l’économie, le commerce, l’éducation-formation, Pathetlao a souligné que l’année dernière, la coopération bilatérale avait continué d’être consolidée et approfondie, contribuant au développement de la confiance politique stratégique entre les deux nations et créant des conditions favorables pour 2019.



Le 22 février, tous les grands journaux laotiens tels que Vientiane Times (version anglaise), Pasaxon, Pathetlao ou Laophatthana, ont réservé la une à la présentation de la biographie du dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong. Ils ont également présenté les estimations d’officiels laotiens sur la coopération bilatérale lors des derniers temps.



Dans un article, Pathetlao a souligné que la prochaine visite au Laos de Nguyen Phu Trong, sa première à l’étranger en tant que secrétaire général du PCV et président vietnamien, serait un événement politique particulièrement important. La visite continuera d’affirmer que la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Laos-Vietnam serait à jamais un bien inestimable des deux pays.



Soulignant les significations historiques de cette visite d’amitié officielle du dirigeant vietnamien, l’article a conclu qu’elle contribuerait à l’approfondissement des relations bilatérales, pour l’intérêt du peuple de chaque pays comme pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA