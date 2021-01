Panorama de la réunion le 27 janvier, dans le cadre du 13e Congrès national du PCV. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le journal Pathet Lao de l'Agence de presse lao (KPL) a publié jeudi sur sa une un article affirmant que le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) illustre son développement rigoureux.

Selon l'article, le 13e Congrès national du PCV marque une étape importante, étant une prémisse pour réaliser avec succès les objectifs stratégiques de développement national pour 2030, vision pour 2045.

Avec ses performances dans le maintien de la croissance et le contrôle de la pandémie de COVID-19, le Vietnam est bien apprécié du monde pour sa réalisation de cette double tâche.

Sous la direction du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et du Parti communiste du Vietnam (PCV), la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale entre les deux pays n'ont cessé d'être consolidées et approfondies en tous domaines, apportant des intérêts tangibles aux deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde, a conclu l'article. -VNA