Hanoi (VNA) – Les journalistes vietnamiens ont été loués pour leur rôle dans la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles durant ces derniers temps, lors d’un échange de vues organisé dimanche 19 juin à Hanoi par l’Autorité vietnamienne de gestion des catastrophes (VDMA)

Vue d'ensemble de la décharge du réservoir hydroélectrique de Hoa Binh. Photo: VNA



Ils ont accompagné le secteur de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles en fournissant des informations exactes et opportunes, a déclaré le chef adjoint du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles et chef de la VDMA, Trân Quang Hoài.L’information sur la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles est très riche en contenu et diversifiée en supports de communication, tels que la radio, la télévision et la presse écrite, a-t-il indiqué, saluant les efforts des journalistes sur ce front.Le responsable a souligné que ces informations ont contribué pour une part importante au travail de direction et de sensibilisation pour réduire les dommages causés par les catastrophes naturelles.Ces 20 dernières années, les catastrophes naturelles ont fait chaque année plus de 400 morts et disparus, causant des dégâts matériels d’environ 1-1,5% du PIB, affectant l’environnement, la vie de la population, les activités socio-économiques et porté atteinte gravement au développement durable du pays.Les participants à cet événement ont remercié les localités et les populations pour le soutien qu’elles ont accordé aux journalistes dans l’exercise de leur profession et ont suggéré de dispenser une formation à la presse couvrant les catastrophes, les fléaux naturels et les épidémies. – VNA