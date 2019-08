La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et le président du Sénat thaïlandais Pornpetch Wichitcholchai.

Hanoi (VNA) - Dans la matinée du 27 août, dans le cadre de la visite officielle au Royaume de Thaïlande, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une entrevue avec le président du Sénat thaïlandais Pornpetch Wichitcholchai.





Nguyen Thi Kim Ngan a félicité Pornpetch Wichitcholchai pour son élection à la présidence du Sénat thaïlandais avant de se déclarer convaincue qu’avec son expérience en tant que président du Conseil législatif national thaïlandais d’hier, le président Pornpetch Wichitcholchai continuera à apporter de grandes contributions au travail législatif, ainsi qu'à la construction d’une Thaïlande stable et prospère qui occupe une place croissante dans la région et dans le monde.

Le président Pornpetch Wichitcholchai est ravie d'accueillir la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et la haute délégation vietnamienne l’accompagnant à l'AIPA 40 et à une visite officielle en Thaïlande, soulignant que les relations entre le Vietnam et la Thaïlande ont une longue tradition, les deux pays étant devenus partenaires stratégiques et ayant activement échangé des délégations à tous les niveaux ces dernières années.



Appréciant le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale qui a récemment été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021, le président du Sénat thaïlandais s’est déclaré convaincu que le Vietnam apportera une contribution importante à ce poste.



La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, est heureuse de constater que les relations entre les deux pays se sont développées de mieux en mieux. Rappelant le fort consensus sur les mesures visant à développer les relations bilatérales, notamment la coopération entre les deux organes législatifs dans les années à venir, Nguyen Thi Kim Ngan a hautement apprécié la bonne coopération entre les deux pays, en se soutenant mutuellement dans les enceintes multilatérales, la coopération bilatérale étant de plus en plus efficace et substantielle.



La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé aux organes législatifs vietnamien et thaïlandais de renforcer la coopération pour être à la hauteur du partenariat stratégique entre les deux pays. Elle a déclaré que la Thaïlande et le Vietnam sont des membres très actifs et responsables dans la construction de la communauté de l'ASEAN solidaire et de développement durable, souhaitant que le Sénat thaïlandais et les Parlements des États membres de l'AIPA soutiennent la position du Vietnam visant à résoudre la question de la mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international.



Soulignant cette visite de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan en Thaïlande apporte une contribution importante aux relations entre les deux organes législatifs des deux pays, le président du Sénat, Pornpetch Wichitcholchai a estimé qu’en tant que président de l'AIPA 41 en 2020, le Vietnam apportera une contribution importante au développement de l’amitié entre les pays de la région, affirmant que la Thaïlande s’intéressait et soutenait toujours le Vietnam dans les domaines d’intérêt commun, dont les problèmes relatifs à la mer et à d’autres domaines.



Le président du Sénat Pornpetch Wichitcholchai a mis l'accent sur le renforcement de l'amitié entre les deux pays et a déclaré qu'en Thaïlande, depuis leur enfance, de nombreux enfants ont connu le président Hô Chi Minh et ses activités en Thaïlande.



Pornpetch Wichitcholchai a souligné que le Sénat thaïlandais était disposé à inviter les délégations de l'Assemblée nationale vietnamienne à venir en Thaïlande partager leurs expériences en matière de législation afin de contribuer davantage aux relations entre les deux pays.



À cette occasion, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, souhait que le président du Sénat, Pornpetch Wichitcholchai, s’intéresse à la communauté vietnamienne en Thaïlande. Le Parlement et le gouvernement thaïlandais créent les conditions nécessaires pour accorder rapidement la citoyenneté à des Vietnamiens résidant dans ce pays, notamment à des Vietnamiens âgés.



Prochainement, les deux pays organiseront une réunion conjointe de Cabinets Vietnam-Thaïlande à Hanoi. La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé aux législatures des deux pays d'aider les deux gouvernements à collaborer étroitement et à superviser ensemble des engagements de coopération déjà conclus.

Lors de la réunion, le président Pornpetch Wichitcholchai a affirmé que la Thaïlande soutenait et était disposée à partager ses expériences dans la prise par le Vietnam du rôle de président de l’AIPA 41. -VNA