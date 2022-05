Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai a eu le 18 mai un entretien avec la présidente de la Grèce, Katerina Sakellaropoulou, et sa suite lors de leur visite officielle dans la mégapole économique du Sud.

Photo : VNA

Phan Van Mai a affirmé que Hô Chi Minh-Ville apprécie hautement les résultats positifs dans les relations de coopération diplomatique et amicale entre le Vietnam et la Grèce, estimant que la visite de la présidente grecque au Vietnam ouvrir l'avenir d'un développement vigoureux de la relation de coopération et d'amitié entre les deux pays.

Le maire de Hô Chi Minh-Ville a exprimé son souhait de promouvoir davantage la coopération entre les entreprises, les investissements et le commerce entre la Grèce et le Vietnam en général et avec Ho Chi Minh Ville en particulier. La ville souhaite recevoir la coopération en échange d'expérience, le transfert de technologie et la coopération de la Grèce dans les domaines du maritime et de la logistique, qui est la force de la Grèce.

Hô Chi Minh-Ville est également prête à promouvoir la coopération dans le développement du tourisme avec la Grèce, car il s'agit d'un domaine où les deux parties ont un potentiel de coopération et de développement, ainsi qu’à accueillir des délégations du gouvernement grec, des ministères, des secteurs, des localités ainsi que des entreprises grecques pour échanger et rechercher des opportunités de coopération et de développement.

La présidente grecque a déclaré que le Vietnam et la Grèce doivent renforcer davantage leur coopération à l'avenir, en particulier dans les domaines où la Grèce possède des atouts tels que l'éducation, les échanges culturels, la conservation des vestiges historiques avant le changement climatique.

Katerina Sakellaropoulou a espéré que sa visite ouvrira davantage d'opportunités de coopération entre la Grèce et le Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, notamment dans la coopération d'échange de délégations et la coopération économique.- VNA