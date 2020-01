La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de sa séance de travail avec des autorités de Dak Lak. Photo : VNA



Dak Lak (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a travaillé le 14 janvier avec la permanence du Comité provincial du Parti à Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



Bien que Dak Lak occupe la 4e place nationale en termes de superficie et abrite 49 ethnies, ses recettes budgétaires n’ont atteint l’année dernière que 7.357 milliards de dôngs (plus de 319 millions de dollars), a-t-elle rappelé lors de la séance de travail, indiquant que cela montrait que la province se heurtait encore à de nombreuses difficultés.



La présidente de l’Assemblée nationale a ainsi demandé aux autorités locales d’appliquer au mieux les préconisations et les politiques du Parti et de l’Etat, d’exploiter mieux les atouts, avantages et potentiels de Dak Lak pour augmenter le revenu par habitant tout en protégeant l’écosystème des forêts. Elle leur a également conseillé de resserrer les liens avec les provinces voisines, d’accélérer le développement du tourisme et de l’agriculture, de poursuivre les acquis en termes d’édification de la Nouvelle Ruralité, de préserver et développer les valeurs culturelles des ethnies... Elle a particulièrement souligné l’importance de la garantie de la défense et de la sécurité car les Hauts Plateaux du Centre (Tay Nguyen) ont une position stratégique.



Lors de la séance de travail, Nguyen Thi Kim Ngan a écouté des idées et propositions de la permanence du Comité provincial du Parti pour accélérer le développement de Dak Lak.



En 2019, la province de Dak Lak a enregistré une croissance économique de 9,23%. Le revenu par habitant a atteint plus de 49 millions de dôngs. A ce jour, 52 des communes de Dak Lak ont déjà satisfait aux normes de Nouvelle Ruralité. -VNA