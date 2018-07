La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a visité mercredi le Centre national des archives N° 3 à Hanoi.

Hanoi, 26 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan, a visité mercredi le Centre national des archives N° 3 à Hanoi, où environ 72.000 documents personnels et articles de ceux qui ont servi dans le champ de bataille du Sud de 1959-1975 sont conservés.



Cette visite a été faite alors que le pays célèbre le 71e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet). La présidente Nguyen Thi Kim Ngan était accompagné du ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et du vice-ministre de l'Intérieur Trieu Van Cuong.



Le centre conserve actuellement une série de documents et d'objets personnels, tels que certificats de naissance, cartes d'identité, diplômes, certificats de mérite, lettres personnelles et insignes de ceux qui ont rendu service à la Patrie entre 1959 et 1975. Ils étaient des soldats, des infirmières, des médecins, des enseignants, des ingénieurs, des écrivains, des journalistes... qui ont servi sur le champ de bataille du Sud pendant la guerre anti-américaine.



La dirigeante de l’AN a loué le dévouement et le professionnalisme du personnel du Centre national des Archives N° 3, un membre des Archives nationales du Vietnam, pour la gestion d'une telle quantité de documents historiques qui enregistrent les activités des organismes centraux et des particuliers depuis 1945. Elle a également hautement apprécié les efforts du centre dans le stockage et la préservation des documents et des articles, qui ont traversé les décennies presque intacts.



Le centre a fait des efforts pour rendre ses archives plus accessibles en utilisant des technologies modernes. Une fois les documents et les articles classés, ils sont ensuite traités dans la base de données numérique du centre, dans le but d'aider les personnes intéressées à trouver les informations qu'ils recherchent.



La présidente de l’AN, Nguyen Thi Kim Ngan, a demandé au bureau de l’AN de continuer de se coordonner avec les Centres nationaux des Archives du Vietnam pour promouvoir la valeur de ces anciens documents et objets.



Cependant, même après plusieurs décennies, ces documents historiques sont relativement inconnus du grand public. Elle a donc exhorté les organes de presse, en particulier au niveau local, à fournir plus d'informations à leur sujet afin que ceux qui ont servi sur le champ de bataille du Sud et leurs proches puissent contacter les centres pour donner des objets. -VNA