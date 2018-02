La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan (debout), lors de la séance de travail avec le ministère des Finances, le 26 février. Photo : VNA



Hanoï, 26 février (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu lundi 26 février une séance de travail avec le ministère des Finances.



La séance de travail a été consacrée à l’application des lois dans le secteur financier et budgétaire, l’élaboration et la modification des politiques dans ce secteur pour la période 2018-2020...



La présidente de l’Assemblée nationale a apprécié les efforts du ministère des Finances pour améliorer les politiques dans son secteur. En 2017, le déficit budgétaire comme les dettes publiques et extérieures ont été bien maîtrisés. Les politiques financières ont suivi de près les plans fixés. Le déficit budgétaire dans le cadre du plan financier national quinquennal a diminué.



Nguyen Thi Kim Ngan a réaffirmé le soutien de l’Assemblée nationale pour la Loi sur la gestion de la dette publique (amendée) selon laquelle le ministère des Finances sera l’unique gestionnaire de la dette publique à partir de juillet 2018.



Elle a demandé au ministère de coopérer dynamiquement avec les autres organes compétents pour assurer une bonne application des lois dans son secteur. Elle a chargé les Commissions économique, financière et budgétaire de l’Assemblée nationale d’étudier les propositions du ministère des Finances pour élaborer des rapports et les soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale dans les temps à venir.



Nguyen Thi Kim Ngan a également demandé au ministère des Finances d’améliorer la gestion des recettes ainsi que de mieux contribuer à l’élaboration de politiques financières. -VNA