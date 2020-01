La présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan et le président de la Commission économique du Comité central du Parti, Nguyen Van Binh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique, présidente de l’Assemblée nationale (AN), a travaillé le 31 janvier avec la Commission économique du Comité central (CC) du Parti.



Soulignant que développer l’économie était une mission clé, la présidente de l’Assemblée nationale a passé en revue les réalisations importantes du Vietnam en 2019, notamment une croissance économique de 7,02%.



A cette occasion, elle a déclaré apprécier les contributions de la Commission économique du CC du Parti à l’élaboration de plusieurs politiques importantes et à la résolution de différents problèmes économiques. Elle lui a demandé de développer les réalisations et de remédier aux faiblesses pour une meilleure performance dans les temps à venir. Elle lui a notamment recommandé de mener des études sur les grands sujets de développement socio-économique pour contribuer à l’amélioration de la gestion économique et à la résolution des questions difficiles. Pour accomplir ces missions, elle lui a conseillé d’accorder de l’importance à l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines et au renforcement de l’application des technologies de l’information...



Nguyen Van Binh, président de la Commission économique du Comité central du Parti, a déclaré souhaiter continuer de bénéficier du soutien de la présidente de l’Assemblée nationale et de la coopération étroite de l’organe législatif dans les temps à venir. -VNA