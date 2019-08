La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, offre des cadeaux à un représentant de la communauté vietnamienne. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le 25 août le personnel de l'ambassade du Vietnam à Bangkok et des représentants de la communauté vietnamienne en Thaïlande.L’ambassadeur Nguyen Hai Bang a annoncé les travaux de l’ambassade et a souligné que la famille royale, le gouvernement et le parlement thaïlandais attachaient toujours une grande importance au renforcement des relations avec le Vietnam.Nguyen Ngoc Anh, qui représente la communauté vietnamienne en Thaïlande, a déclaré que la Confédération des Vietnamiens en Thaïlande était créé en 2009 et que 25 associations des Vietnamiens étaient mises en place dans différentes localités thaïlandaises. Ils servent de pont d'amitié entre les deux peuples, a-t-il ajouté.La cheffe de l’organe législatif du Vietnam a hautement apprécié les contributions du personnel de l'ambassade et de la communauté vietnamienne en Thaïlande au resserrement des liens bilatéraux. Elle leur a également annoncé la situation socio-économique du Vietnam ces dernières années et a souligné que le Parti, l’État et l’Assemblée nationale accordaient toujours une grande attention, un soutien et une facilité aux activités des organes de représentation vietnamienne à l’étranger.La dirigeante a également demandé au personnel de l'ambassade et à la communauté des Vietnamiens de poursuivre leur mission afin de renforcer le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande pour le développement dans le futur et de contribuer à l’édification nationale.Elle a également souligné que l'ambassade devait aider les associations vietnamiennes en Thaïlande à fonctionner conformément aux lois locales afin que celles-ci et la communauté vietnamienne deviennent un véritable pont important qui contribue à renforcer les relations bilatérales.La communauté vietnamienne en Thaïlande compte à présent plus de 100.000 personnes. -VNA