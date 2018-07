La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan rencontre, jeudi 26 juillet à Hanoi, des lauréats de la 3e édition du prix Nguyên Duc Canh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan a reçu, jeudi 26 juillet à Hanoi, 70 lauréats de la 3e édition du prix Nguyên Duc Canh décerné par la Confédération générale du travail du Vietnam à des ouvriers typiques avec d'excellentes idées et solutions technologiques.La présidente de l’AN a dit qu'elle était impressionnée par les réalisations enregistrées par les travailleurs qui ont présenté un total de 781 projets, idées et solutions technologiques qui ont généré un bénéfice de 74.000 milliards de dongs (3,2 milliards d’USD).Les travailleurs honorés parmi plus de 10 millions de travailleurs vietnamiens sont de bons exemples d'énergie, de dynamisme et de créativité, ainsi que de la capacité de surmonter les difficultés et de contribuer à la croissance de leurs entreprises, a-t-elle déclaré.Soulignant que la modernisation et l'industrialisation sont des tâches stratégiques pour stimuler le développement du pays, Mme Nguyen Thi Kim Ngan a souligné que les travailleurs vietnamiens, quel que soit leur domaine de travail, devraient être sensibilisés aux politiques et orientations du Parti en matière de développement national.« Les ouvriers en particulier et les travailleurs vietnamiens en général représentent des soldats qui se déploient sur les fronts de production. Leur mission politique consiste à bien travailler et appliquer les préconisations du Parti et de l’État afin qu’ils puissent accomplir leur tâche. Il faut faire en sorte d’obtenir de meilleurs rendements et d’améliorer la qualité du travail fourni », a-t-elle ajouté.Elle a demandé aux syndicats à tous les niveaux de continuer à rechercher et à honorer d'excellents collectifs et individus.Elle a également promis que l'AN fournira des ressources adéquates pour s'occuper des travailleurs, tout en supervisant la mise en œuvre des politiques de soutien à leur égard, ainsi que les politiques relatives aux salaires, à l'assurance sociale et à l'assurance maladie. -VNA