La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Mercredi 26 septembre à Hanoï, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a remercié Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et secrétaire de la Commission centrale de contrôle de la discipline (CCCD) du PCC, et une délégation du PCC, pour venir rendre hommage au feu président Tran Dai Quang.



La présence de Zhao Leji témoigne de la haute considération des dirigeants chinois pour les relations entre le Vietnam et la Chine, a estimé Mme Ngan, tout en affirmant que le Parti et l’Etat vietnamiens souhaitaient renforcer le partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine.

Mme Ngan a estimé les résultats encourageants de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment entre les deux organes législatifs. Elle a suggéré que les deux parties appliquent pleinement les conceptions communes des dirigeants des deux parties et règlent correctement les différends maritimes pour un développement actif, sain, durable et stable des relations Vietnam-Chine.

Zhao Leji a transmis à la dirigeante vietnamienne les plus profondes condoléances du président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, Li Zhanshu, après le décès du président Tran Dai Quang.



Il a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple chinois attachaient une grande importance à leurs liens avec le Vietnam et souhaitaient renforcer la confiance politique et les échanges stratégiques entre les deux parties.



Le dirigeant chinois a souhaité que les deux organes législatifs continuent d'intensifier leurs échanges afin de porter leurs liens à un nouveau niveau.



Le même jour, Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, a rencontré Zhao Leji.



Les deux responsables ont convenu de promouvoir les échanges de haut niveau, de renforcer la confiance politique et l’amitié entre les deux peuples, de stimuler la coopération multiforme, de respecter pleinement les conceptions communes des dirigeants vietnamiens et chinois. Ils sont également tombés d’accord sur le contrôle efficace des différends, le maintien de la paix et de la stabilité en mer et la poursuite de la promotion du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine.



Plus tôt dans la journée, Zhao Leji a conduit une délégation du PCC à la Maison funéraire nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï, pour rendre hommage au président Tran Dai Quang .-VNA.