La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan et le ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a estimé la coopération et l’échange d’information entre les deux organes législatifs vietnamien et laotien, ce contribuant à promouvoir les relations spéciales Vietnam-Laos.

La dirigeante vietnamienne a reçu ce mardi 24 décembre à Hanoï le ministre laotien des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith, en visite officielle au Vietnam sur invitation du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh.

Elle a félicité le Laos pour sa croissance élevée du PIB de 6,4%, sa stabilité de la politique… en dépit des difficultés causées par les catastrophes naturelles, les inondations et la sécheresse.



Mme Ngan a souligné que 2019 était l'année où les relations entre les deux pays connaissaient de nombreuses réalisations remarquables, avec de nombreuses activités extérieures importantes et la multiplication des visites de haut niveau. Les mécanismes de coopération bilatérale ont également été renforcés, notamment les mécanismes de politique, de relations extérieures, d’économie frontalière... Ces réalisations résultaient des contributions importantes des deux ministères des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith, a souligné que les deux ministères des Affaires étrangères échangeaient fréquemment des délégations et disposaient d'un mécanisme de coordination pour les consultations dans divers domaines.



Dans le cadre de la visite, les deux ministères des Affaires étrangères ont organisé un séminaire intitulé "la diplomatie économique Vietnam-Laos dans le nouveau contexte: pratiques et leçons tirées", a-t-il ajouté.



Le diplomate laotien a informé la présidente de l’AN du Vietnam qu’à l'occasion du 60e anniversaire de la fondation de l'Académie diplomatique, il a eu l'honneur de recevoir le doctorat honorifique de l’académie. L'Académie diplomatique du Vietnam a bien soutenu la formation des ressources humaines en faveur du Laos.



Saleumxay Kommasith a affirmé que le Laos était prêt à soutenir le Vietnam pour assumer les fonctions de président de l'ASEAN, de président de l'AIPA 2020 ainsi que de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021.



Le mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères contribue au renforcement de la confiance politique mutuelle, a constaté Mme Ngan, tout en suggérant le maintien de ce mécanisme de coopération efficace.



Elle a rappelé que lors de la visite au Laos en septembre 2019, les deux chefs des deux organes législatifs avaient coprésidé deux séminaires thématiques sur les "politiques juridiques en matière d'apprentissage et de création d'emplois » et« coordination entre les commissions de l’AN et les ministères et secteurs concernés dans le règlement des plaintes et des dénonciations des citoyens». -VNA