La présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan (droite), et la représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu le 25 juin à Hanoï la représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers.



Lors de la rencontre, Nguyen Thi Kim Ngan a adressé ses félicitations à Rana Flowers qui est représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam depuis mai 2019. Elle a déclaré espérer que Rana Flowers aurait des activités contribuant au développement des relations entre l’UNICEF et le Vietnam.



La dirigeante vietnamienne a ensuite déclaré apprécier les assistances de l’UNICEF dans la promotion des droits de l’enfant au Vietnam, notamment les programmes communs en faveur des enfants vulnérables.



Elle a exprimé sa satisfaction devant la coopération entre l’UNICEF et l’Assemblée nationale vietnamienne, notamment avec la Commission de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse, de l’Adolescence et de l’Enfance, ainsi qu’avec la Commission des relations extérieures, pour améliorer les capacités des députés dans la supervision de l’application des droits de l’enfant.



Nguyen Thi Kim Ngan a réaffirmé la responsabilité du Vietnam et ses efforts dans la mise en oeuvre de nombreux projets et programmes en faveur des enfants. Elle a déclaré que le Vietnam était prêt à coopérer avec l’UNICEF pour fêter le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant.



La présidente de l’Assemblée nationale a par ailleurs souligné que l’organe législatif et les électeurs vietnamiens accordaient une grande attention à la protection des enfants. Elle a indiqué que l’Assemblée nationale accordait toujours la priorité aux enfants, aux femmes et au minorités ethniques lors de ses débats sur les questions dans l’éducation, la santé et le bien-être social... De nombreux programmes médicaux à l’intention des mères et des enfants ont été mis en oeuvre, 20% du budget public étant destiné à l’éducation. La supervision suprême 2020 de l’Assemblée nationale vietnamienne se concentrera sur l’application des politiques et textes juridiques sur la prévention et la lutte contre les abus à l’encontre des enfants...



De son côté, Rana Flowers a affirmé sa volonté de continuer de coopérer avec les organes de l’Assemblée nationale vietnamienne afin de promouvoir l’application des droits de l’enfant. Soulignant que cette année marque le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, elle a rappelé que le Vietnam avait été le premier pays d’Asie à la ratifier. La représentante en chef de l’UNICEF a déclaré souhaiter collaborer avec le Vietnam pour fêter cet anniversaire, outre une conférence de haut niveau qui sera organisée par le Vietnam et l’Indonésie en juillet prochain.



A cette occasion, les deux parties ont discuté des conséquences des immigrations, des changements climatiques et de l’urbanisation sur les enfants et d’autres questions importantes. La présidente de l’Assemblée nationale a émis le souhait que l’UNICEF et la représentante en chef Rana Flowers partagent leurs expériences concernant la protection des enfants sur internet. -VNA