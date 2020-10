Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a reçu jeudi 22 octobre à Hanoi les ambassadeurs et les chefs des missions de représentation vietnamienne à l’étranger.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân (6e à partir de la gauche, 1er rang) avec les ambassadeurs et les chefs des organes de représentation à l'étranger. Source: VNA

Plusieurs ambassadeurs ont saisi l’occasion pour saluer l’importance et l’efficacité de la diplomatie parlementaire, car elle a contribué à promouvoir l’intégration et le développement du pays, à renforcer les relations entre les bureaux de représentation avec les pays hôtes et à construire l’image d’un Vietnam d’intégration et de développement.Les ambassadeurs auprès de l’UE ont déclaré qu’ils étaient parfaitement conscients de leur responsabilité de tirer pleinement parti des opportunités créées par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam et l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam.S’exprimant lors de la réunion, Nguyên Thi Kim Ngân a apprécié la coordination plus étroite et plus fluide entre le ministère des Affaires étrangères et les activités extérieures de l’Assemblée nationale.Elle a indiqué que cela a contribué à promouvoir le rôle de premier plan de l’organe législatif dans les grands événements diplomatiques multilatéraux, dont le mandat réussi de l’Assemblée nationale à la présidence de la 41e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-41) est un exemple remarquable.Elle a affirmé que l’Assemblée nationale et ses organes prêtent attention et soutiennent le travail extérieur en général et les activités extérieures du ministère des Affaires étrangères et des organes de représentation vietnamiens à l’étranger en particulier.Elle a demandé aux diplomates d’assumer leurs responsabilités et de suivre les directives et politiques du Parti et de l’État pour améliorer le travail extérieur, et en même temps de se coordonner étroitement avec les organes de l’Assemblée nationale chargés des affaires extérieures pour intensifier la diplomatie parlementaire.En tant que représentants de l’État vietnamien dans les pays étrangers, les diplomates doivent véritablement devenir des ponts reliant le Vietnam aux pays hôtes pour renforcer les relations bilatérales et accroître la position et le prestige de la nation aux yeux des amis internationaux, a-t-elle encore indiqué. – VNA