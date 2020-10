Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique, présidente de l’Assemblée nationale, lors du 19e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Thanh Hoa (Centre). Photo : VNA



Thanh Hoa (VNA) – Le 19e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Thanh Hoa a officiellement débuté le 27 octobre, en présence de Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique, présidente de l’Assemblée nationale.



Le Congrès réunit 448 délégués officiels représentant les plus de 229.400 membres du Parti dans cette province centrale.



Selon le Rapport politique présenté lors du Congrès, pendant le mandat 2015-2020, l’organisation du Parti, l’administration et la population de Thanh Hoa ont remporté des succès. Entre 2016-2020, Thanh Hoa a enregistré une croissance moyenne de 12,1%, dépassant l’objectif fixé et 1,5 fois plus qu'à la période 2011-2015. Actuellement, Thanh Hoa occupe la 8e place nationale en termes de PIB et la première parmi les provinces du Centre.



Pour le mandat 2020-2025, Thanh Hoa se concentre sur la mise en œuvre de six programmes clés et de trois percées.



Six programmes concernent le développement agricole et l’édification de la Nouvelle Ruralité ; le développement de la zone économique de Nghi Son et des parcs industriels ; le développement du tourisme ; le développement de la culture, de l’éducation et de la santé ; le développement socio-économique des zones montagneuses ; l’amélioration des capacités de direction et de la combativité des sections locales du Parti.



Trois percées à réaliser comprennent le développement des infrastructures ; la réforme administrative pour créer un climat d'investissement plus attractif ; la recherche scientifique, l'application et le transfert de technologies.



Appréciant les réalisations de Thanh Hoa durant le dernier mandat, la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan a toutefois indiqué des faiblesses, dont une qualité encore faible de la croissance économique, une compétitivité juste à la 24e place nationale parmi les 63 villes et provinces du pays.



Concernant l’édification du Parti et du système politique, elle a constaté que l'efficacité de la gestion socio-économique révélait encore des lacunes, que le sens de responsabilité d’une partie des cadres, des membres du Parti, des fonctionnaires et des agents publics demeurait limité.



La présidente de l'Assemblée nationale a recommandé aux participants du Congrès de rechercher les causes des faiblesses et lacunes, en particulier les raisons subjectives, afin d’avancer des solutions. Elle a appelé Thanh Hoa à exploiter au mieux ses potentiels et avantages, à mobiliser et utiliser efficacement toutes ses ressources, et à prendre des mesures synchrones, afin de devenir un nouveau pôle de croissance et de contribuer à la création d’un quadrilatère de développement dans le Nord du pays, aux côtés de Hanoï, Hai Phong et Quang Ninh.



Nguyen Thi Kim Ngan a proposé à Thanh Hoa de resserrer les liens avec Hanoï et les provinces du Centre septentrional dans la promotion du commerce et de l’investissement, de s’intéresser davantage à la formation des ressources humaines et aux recherches scientifiques, d’accélérer la restructuration économique, de chercher à devenir un grand pôle national en matière d’industrie manufacturière et de développement des énergies...



Parallèlement, elle a affirmé que l’organisation du Parti à Thanh Hoa devait veiller à améliorer la vie matérielle et culturelle de la population locale, attacher de l'importance à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles et historiques. Elle a également insisté sur la nécessité de bien mettre en œuvre les politiques de sécurité sociale, de bien résoudre les problèmes urgents au niveau local, de consolider le grand bloc d’union nationale…



La présidente de l'Assemblée nationale a en outre souligné que l’organisation du Parti à Thanh Hoa devrait accorder une plus grande importance à l’édification du Parti, se concentrer davantage sur l'amélioration de la capacité de leadership et de la combativité des sections locales du Parti et de leurs membres.



Elle a déclaré espérer que le Congrès élirait un nouveau Comité provincial du Parti compétent, à la mesure des missions du mandat 2020-2025. -VNA