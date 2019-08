La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan

Hanoï (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, accompagnée d’une délégation vietnamienne de haut rang participera à la 40ème Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40) et effectuera une visite officielle en Thaïlande du 25 au 30 août.

Le voyage se fera à l'invitation du président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chuan Leekpai, qui préside également l'AIPA 40.

La délégation vietnamienne de haut rang participant à l'AIPA 40 a pour objectif de continuer à affirmer la participation active et responsable de l’AN vietnamienne aux activités de l'AIPA et à améliorer les activités extérieures du Vietnam.

L'AIPA 40 aura pour thème «Faire progresser le partenariat parlementaire pour une communauté durable», au cours de laquelle la présidente de l’AN vietnamienne réceptionnera la présidence de l'AIPA auprès du président Leekpai pour organiser l'année prochaine l'AIPA 41 et d'autres activités dans le cadre de son année de présidence de l'AIPA.

Le Vietnam et la Thaïlande ont établi leurs relations diplomatiques en 1976 et ont renforcé leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique à l'occasion de la visite en Thaïlande du Secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, en 2013.

Les deux parties ont mené à bien le programme d'action visant à réaliser un partenariat stratégique bilatéral pour la période 2014-2018 et travaillent sur le contenu du programme d'action pour la période 2019-2024.

La Thaïlande est désormais le principal partenaire commercial du Vietnam dans l'ASEAN, tandis que le Vietnam est le deuxième importateur de la Thaïlande dans l'ASEAN et le septième dans le monde. Le commerce bilatéral a atteint 17,2 milliards d’USD l’année dernière. Les deux pays devraient porter les échanges bilatéraux à 20 milliards d’USD d'ici à 2020. La Thaïlande se classe au neuvième rang des 126 pays et territoires investissant au Vietnam avec 521 projets valides d'une valeur de 10,38 milliards d’USD. Le Vietnam investit maintenant dans 17 projets d'une valeur de 29,2 millions d’USD en Thaïlande.

Les deux pays font partie des membres les plus actifs des mécanismes de coopération sous-régionaux et collaborent étroitement dans les domaines du travail, de la culture, des sports, du tourisme et des échanges entre peuples.

Les plus de 100 000 Vietnamiens résidant en Thaïlande ont grandement contribué au développement socio-économique du pays hôte.

Les liens entre les deux organes législatifs se développent avec un soutien mutuel au sein de forums interparlementaires internationaux tels que l'Union interparlementaire, le Forum parlementaire Asie-Pacifique et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.

Les groupes de parlementaires d’amitié des deux pays ont facilité les échanges. Au cours de réunions récentes, les parlementaires thaïlandais ont manifesté leur intérêt pour la promotion d'une collaboration bilatérale dans l'exportation de riz, l'économie et le commerce, l'éducation et la culture, les sciences et les technologies.

La présence de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan à l'AIPA 40 et sa visite en Thaïlande ont pour objectif d'affirmer la politique extérieure du Parti et de l'État vietnamiens dans la région et dans le monde, renforçant ainsi le partenariat stratégique Vietnam-Thaïlande. -VNA