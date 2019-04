Cân Tho, 26 avril (VNA) - Poursuivant son séjour à Cân Tho (delta du Mékong), la présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân a rencontré vendredi, 26 avril, des électeurs du district de Phong Diên.

La présidente de l’Assemblée nationale (AN) Nguyên Thi Kim Ngân. Photo : VNA

L’agriculture, le développement rural, la résilience au changement climatique, l’augmentation des prix de l’électricité et de l’essence étaient les questions les plus abordées par les électeurs.

Les habitants ont profité de l'occasion pour exprimer leurs préoccupations et leurs avis sur la lutte contre la corruption, l'assurance maladie, les investissements dans le secteur agricole, la moralité et le mode de vie de certains groupes chez les jeunes, la criminalité liée aux drogues et la violence à l'école, entre autres problèmes.

Plusieurs électeurs de la commune de Nhon Nghia ont exprimé une préoccupation particulière au sujet de l'impact du changement climatique sur le delta du Mékong, comme en témoignent l'intrusion grave d'eau salée et la diminution des ressources en eau. Ils ont demandé à l'AN et aux agences concernées de prendre les mesures appropriées pour aider la région à s'adapter au changement climatique.

En ce qui concerne ce problème, la présidente de l’AN a déclaré que l’AN allait allouer des ressources financières au financement de mesures destinées à lutter contre l'intrusion et l'érosion de l'eau salée. Elle a indiqué qu'une conférence sera bientôt convoquée pour examiner la mise en œuvre des tâches définies lors de la conférence sur le développement durable du delta du Mékong en matière d'adaptation au changement climatique, il y a plusieurs années.



Répondant aux préoccupations des électeurs concernant le style de vie de certains jeunes, en particulier la violence à l'école, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a exhorté les comités à tous les niveaux du Parti, les autorités, les écoles, les familles et la société à s'unir pour mettre fin à la dégradation de la moralité.

Nguyên Thi Kim Ngân a eu ensuite une rencontre avec des électeurs de l’arrondissement de Cai Rang, toujours à Cân Tho. Elle a notamment répondu à des questions sur la lutte anti-corruption. -VNA