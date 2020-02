Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a reçu jeudi 13 février à Hanoi des ambassadeurs et des chefs d’agences de représentation à l’étranger nouvellement accrédités du Vietnam, leur demandant de promouvoir la diplomatie économique pour le développement national.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan (8e à partir de la gauche) et les diplomates nouvellement accrédités, le 13 février à Hanoi. Photo: VNA

Les ambassadeurs ont décrit les réalisations socioéconomiques du Vietnam tout au long du processus de réforme comme une base importante pour que le pays puisse réaliser la politique étrangère du Parti et de l’État dans d’autres pays.Les diplomates ont affirmé qu’en exerçant leurs fonctions dans différents pays, ils feront valoir des avantages et régleront les difficultés afin de contribuer à l’œuvre de développement et de défense de la Patrie.Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré qu’en tant que représentants à l’étranger du Vietnam, les ambassadeurs et chefs d’agences de représentation devraient bien traiter les questions liées aux relations extérieures du Vietnam, devenant ainsi un véritable pont de l’amitié et de la coopération au développement du pays avec d’autres nations et partenaires.Comme le Vietnam promeut une intégration intensive et intégrale dans le monde, ils devraient prêter attention à l’amélioration de la diplomatie économique et travailler dur pour rechercher des partenaires étrangers et leur présenter des opportunités d’affaires et d’investissement au Vietnam, a-t-elle estimé.Elle a demandé aux diplomates de mettre les intérêts de la Patrie au-dessus de tout, soulignant que le secteur diplomatique doit travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes pour capitaliser sur de nombreux canaux de dialogue afin de protéger simultanément la souveraineté et l’intégrité territoriale du pays tout en faisant bon usage du soutien d’amis internationaux.À cette occasion, elle a invité le ministère des Affaires étrangères et le diplomates à continuer à travailler avec les agences de l’Assemblée nationale pour remplir les rôles du Vietnam en tant qu’hôte de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, notamment l’organisation de la 41e Assemblée générale de l’AIPA prévue au début septembre, et secrétaire général de l’AIPA en 2019-2022.Les diplomates nouvellement accrédités devraient également veiller à la diplomatie culturelle et à la promotion des images du Vietnam dans les pays d’accueil, a-t-elle déclaré.Les Vietnamiens résidant à l’étranger faisant partie intégrante de la nation, la construction des communautés vietnamiennes à l’étranger solides et le renforcement de l’harmonie nationale contribuent également au développement et à la défense de la Patrie, a-t-elle encore indiqué. – VNA