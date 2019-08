Hanoi, 21 août (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, participera à la 40e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-40) et effectuera une visite officielle du 25 au 30 août en Thaïlande, sur invitation du président de la Chambre des représentants de l’AN de Thaïlande et président de l’AIPA-40.

La présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan. Photo : VNA

C'est ce qu'on a appris d'un communiqué de presse de la Commission des relations extérieures de l'AN.

Selon un Communiqué une déclaration du Comité des relations étrangères du Parlement vietnamien, la participation du haut législateur à la nomination de magna répond à l'invitation du président de la Chambre des représentants thaïlandaise, Chuan Leekpai.

L'AIPA regroupe les 10 parlements de l'ASEAN et a pour objectif de promouvoir la solidarité, la compréhension, la coopération et les relations étroites entre les assemblées nationales membres, les observateurs et d'autres organisations.

Elle a été créée en 1977 sous le nom d'Organisation interparlementaire de l'ASEAN (AIPO), avec les parlements d'Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Singapour et de Thaïlande comme membres fondateurs. En 2007, le changement de nom a été approuvé. - VNA