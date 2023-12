Ha Nam (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary et une délégation de haut rang du Cambodge, ont quitté le 2 décembre Hanoï, terminant leur visite officielle au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre, sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue.

Auparavant, Samdech Khuon Sudary s’est rendue dans la province de Ha Nam. Elle a exprimé ses impressions et ses félicitations pour les réalisations obtenues récemment par cette localité du Nord.

La présidente de l’Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Khuon Sudary et les dirigeants de la province de Ha Nam à la zone touristique nationale de Tam Chuc. Photo: VNA

Elle a souligné que sa visite au Vietnam constituait une activité politique étrangère importante entre les deux organes législatifs, avait une signification profonde, s’inscrivant dans le contexte de progrès positifs dans les relations bilatérales.

Elle a exprimé sa conviction que l'amitié et la solidarité traditionnelles entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples se développeront de mieux en mieux, souhaitant voir la province de Ha Nam se développer davantage.

Le président du Comité populaire provincial de Ha Nam, Truong Quôc Huy, a exprimé sa conviction que la visite officielle au Vietnam de la dirigeante cambodgienne contribuerait à consolider et à développer davantage les relations entre les deux pays.

Il a informé la délégation du potentiel et des atouts de la province, en particulier des réalisations exceptionnelles en matière de développement socio-économique.

Ha Nam souhaite renforcer et élargir les relations de coopération avec les localités étrangères, y compris celles du Cambodge, pour promouvoir la coopération en matière d'investissement et mobiliser les ressources de l'étranger pour servir les objectifs de développement économique de la province, a-t-il déclaré.

Dans les temps à venir, Ha Nam espère avoir des opportunités d'échanger des informations et de renforcer la compréhension mutuelle avec les localités cambodgiennes pour coopérer dans les domaines de l'économie, de la culture, de la société et de la promotion du commerce et du tourisme... -VNA