Nha Trang (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a demandé mardi 13 octobre à la province de Khanh Hoa (Centre) de s’efforcer de devenir un pôle de croissance du littoral méridional du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân s’adresse au au 18e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Khanh Hoa pour le mandat 2020-2025, le 13 octobre. Photo : VNA

La dirigeante qui s’est adressé au 18e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Khanh Hoa pour le mandat 2020-2025, a souligné que ces cinq dernières années, Khanh Hoa s’était progressivement transformée en un centre économique moteur et un grand centre de tourisme et de services du pays.Elle a noté une évolution positive de la structure économique et du travail avec l’accent mis sur les services à haute teneur intellectuelle et technologique, une amélioration de la qualité de la croissance, un investissement harmonieux en infrastructure urbaine, une bonne construction de la nouvelle ruralité, un bon maintien de la sécurité et de la paix sociaux et une amélioration de la vie matérielle et spirituelle de la population.Après cinq ans d’exécution de la résolution du 17e Congrès de l’organisation provinciale du Parti, Khanh Hoa se plaçait au 23e rang national pour le produit intérieur brut (PIB) régional, au 12e rang national pour le poids du secteur des services. En 2020, son PIB régional par habitant a atteint 73,31 millions de dôngs. L’économie maritime et côtière représentait 80% de son PIB régional.La présidente de l’Assemblée nationale a rappelé qu’en 2012, le Bureau politique avait publié la Conclusion n°53 sur la construction et le développement de la province de Khanh Hoa jusqu’en 2020 avec une vision la vision jusqu’en 2030.Selon ce document, Khanh Hoa doit s’orienter à devenir un centre économique, touristique, scientifique et technologique, un centre de formation des ressources humaines au service du développement de l’économie maritime, de l’économie touristique, à jouer le rôle de moteur du littoral méridional du Centre et des Hauts Plateaux du Centre.Nguyên Thi Kim Ngân a invité la province à travailler avec les ministères et agences au niveau central à l’évaluation de la mise en œuvre de la Conclusion n°53 pour proposer au Bureau politique de publier une nouvelle résolution consacrée à Khanh Hoa avec des objectifs plus élevés et des solutions plus adaptées dans la nouvelle période de développement.Elle a insisté sur l’alignement de la planification provinciale sur la planification régionale et nationale, la détermination de la place et du rôle de Khanh Hoa dans la connexion économique du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Couloir économique Est-Ouest, le développement de l’industrie, du tourisme et de l’économie maritime.La dirigeante a recommandé de faire de la ville de Nha Trang un centre culturel, économique et politique de la province de Khanh Hoa, un centre touristique du pays, de la région et du monde ; d’investir dans les baies de Cam Ranh et Vân Phong ; d’améliorer davantage son environnement des affaires, d’attirer en priorité les projets d’investissement utilisant de nouvelles technologies sophistiquées et respectueuses de l’environnement.La province devrait orienter les entreprises sur son sol à étudier de leur propre intiative et à saisir les opportunités offertes par les accords bilatéraux et multilatéraux, notamment les accords commerciaux de nouvelle génération tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), a-t-elle encore indiqué.Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale a rendu visite aux ouvriers à la station de transformation Trung Nam-Thuân Nam de 500 kV, dans la commune de Phuoc Minh, district de Thuân Nam, province de Ninh Thuân, un ouvrage construit en l’honneur du 14e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Ninh Thuân. – VNA