La présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan au Forum sur le commerce et l’investissement entre le Vietnam et la République de Corée.

Séoul (VNA) - Dans la matinée du 7 décembre, dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, la présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président de l'AN sud-coréenne, Moon Hee Sang, ont assisté au Forum sur le commerce et l’investissement entre le Vietnam et la République de Corée.

Le forum, organisé conjointement par le ministère du Plan et de l'investissement du Vietnam, l'ambassade sud-coréenne au Vietnam et la Chambre de commerce et d'industrie de la République de Corée, a attiré la participation d’environ 350 représentants d'entreprises des deux pays.

Le président de l'AN Moon Hee Sang a déclaré que le commerce bilatéral avait atteint plus de 57,6 milliards de dollars. La moitié des entreprises sud-coréennes investissant dans l'ASEAN opèrent au Vietnam. Moon Hee Sang a indiqué que le Vietnam était le principal partenaire de son pays dans de nombreux domaines. Les relations entre les deux pays se sont considérablement développées en matière de politique, d’économie, de culture, de coopération au développement... Notamment, le Vietnam est un partenaire de premier plan dans la nouvelle politique pour le Sud du gouvernement sud-coréen.

Le président de l'AN Moon Hee Sang souhaite que les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes continuent de participer activement aux échanges économiques afin de contribuer à la prospérité des deux pays, ainsi qu'en Asie.

Il a affirmé que l'AN sud-coréenne s'était engagée à créer les conditions les plus favorables pour toutes les activités des entreprises des deux pays. Dans le même temps, le Forum sur le commerce et l’investissement entre le Vietnam et la République de Corée est une bonne occasion pour les entreprises des deux pays de dialoguer.

La présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré qu'après plus de 30 ans de Renouveau, avec une croissance toujours élevée, le Vietnam est devenu un pays à revenu moyen en 2018 avec un PIB de 240 milliards de dollars, un commerce représentant 475 milliards de dollars et une population d’environ 94 millions avec une structure de population optimum. La classe moyenne vietnamienne se développe et on prévoit qu'environ 50% de la population entrera dans cette classe d'ici 2030, ce qui constituera un marché de consommation attrayant et une main-d'œuvre de haute qualité pour le secteur économique.

L'environnement d'investissement du Vietnam s'améliore constamment avec des coûts d'investissement compétitifs et une infrastructure de transport améliorée. Le Vietnam est un membre responsable de 10 accords de libre-échange en vigueur. L'AN du Vietnam a récemment ratifié l’accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP) et devrait prochainement ratifier l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA). Le Vietnam élargira de plus en plus ses relations commerciales, bénéficiant des privilèges de près de 40 pays développés.

Afin de transformer le Vietnam en pays industrialisé moderne, le gouvernement vise à maintenir son taux de croissance moyen de 6,5 à 7% par an et le chiffre d'affaires commercial d'environ 600 milliards d’USD jusqu'en 2020.

"Les entreprises sud-coréennes jouent un rôle important dans certains secteurs économiques clés du Vietnam, tels que l'électronique, l'énergie, l’automobile, l’habillement et la construction", a-t-elle déclaré. La Corée du Sud est actuellement le principal partenaire en matière d’IDE, contribuant de manière significative à la restructuration de l’économie, créant des emplois, stabilisant la balance commerciale et favorisant la sécurité sociale au Vietnam.

Les échanges commerciaux des deux pays ont également augmenté régulièrement, en particulier après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et la République de Corée, pour atteindre 64 milliards de dollars en 2017.

A l’occasion de la visite officielle de la délégation de haut rang de l’AN en République de Corée, les représentants des organes concernés des deux pays ont signé un mémorandum sur le plan d’action vers l’objectif d’augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars en 2020, de manière équilibrée.

La présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân a déclaré que les deux pays sont actuellement des partenaires commerciaux très importants. Les activités commerciales bilatérales contribuent indirectement à la formation des secteurs économiques clés et à la promotion des exportations du Vietnam ainsi qu'à la diversification des produits importés et du choix des consommateurs.

Le Vietnam a hautement apprécié la nouvelle politique Sus de la République de Corée avec l’objectif de promouvoir la prospérité commune, l’homme et la paix, le Vietnam étant un des partenaires clés de cette politique.

Le Vietnam renforce l’encouragement des investissements sud-coréens, la coopération intégrale du développement du label commercial, de la production, du marché de la chaîne de valeur pour développer ensemble la connexion des atouts de chaque pays.

Le Vietnam examine des politiques pour séduire des investisseurs dans les domaines de l’industrie manufacturière, auxiliaire, de fabrication, de la mécanique de précision, de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de la technologie de l’information, de l’énergie, du développement des infrastructures, de l’environnement, de la biologie, de la participation au processus de l’actionnarisation des entreprises publiques, des projets de start-up.

Le Vietnam souhaite que la République de Corée continue de créer des conditions favorables aux exportations vietnamiennes pour les produits textiles et issus du bois, le caoutchouc, les produits électroniques. Le pays se dit prêt à importer des produits agricoles depuis la République de Corée.

Le Vietnam s’engage à construire un environnement d’affaires amical avec les entreprises selon les normes internationales, a souligné Mme Nguyên Thi Kim Ngân.

La communauté des entreprises sud-coréennes participant au forum a hautement apprécié l’allocution de Mme Nguyên Thi Kim Ngân sur les orientations de la coopération économique entre les deux pays.

L’organisation réussie du forum ouvrira de nouvelles opportunités de coopération non seulement dans les investissements, mais encore dans le commerce, la coopération technique, l’éducation, l’échange populaire… entre les deux pays, contribuant à porter le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée à une nouvelle hauteur.

Lors du forum, la présidente de l’AN Nguyên Thi Kim Ngân et son homologue sud-coréen Moon Hee Sang ont assisté à la cérémonie inaugurale de la ligne commerciale aller-retour reliant l’île de Phu Quôc à Séoul.

Cette ligne aérienne sera ouverte à partir du 22 décembre prochain, permettant de relier les deux lieux en 5h30. - VNA