La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan à la cérémonie de commémoration des restes de soldats morts pour la Patrie à Tay Ninh (Photo: VNA)



Tay Ninh (VNA) – A l’occasion du 72e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), le matin du 23 juillet, au cimetière national Doi 82 (Colline 82), district de Tan Bien, province de Tay Ninh (Sud), a eu lieu une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de soldats morts dans la localité et au Cambodge (18e période), en présence de la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan.

Dans une atmosphère solennelle et émouvante, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et les représentants des services concernés ont organisé une cérémonie d'offrande de fleurs et d'encens, rendant hommage aux martyrs qui se sont sacrifiés pour la libération nationale et la mise en œuvre des obligations internationales nobles.

Au cours de ces dernières années, la province de Tay Ninh a collaboré avec les localités et les forces cambodgiennes pour rechercher, rassembler et rapatrier des milliers de volontaires vietnamiens décédés pendant la guerre au Cambodge.

Dans la 18e période (saison sèche 2018-2019), 245 restes de martyrs ont été rassemblés et enterrée au cimetière national Doi 82.

Dans la matinée du même jour, à Tay Ninh, la présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et sa suite ont visité le site national culturel et historique spécial du Comité central du Parti de la région sud dans la commune de Tan Lap, district de Tan Bien.

La présidente de l'Assemblée nationale est venue offrir des cadeaux à la mère héroïne vietnamienne Nguyen Thi Thua au bourg de Tan Bien et au héros des Forces armées populaires Phan Van Dien dans le quartier 1 de la ville de Tay Ninh. -VNA