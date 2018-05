La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan à la cérémonie de plantation des arbres aux coordonnées nationales GPS 0001 (km 0) à la commune de Dat Mui, district de Ngoc Hien, province de Ca Mau (extrême Sud) Photo : VNA

Cà Mau (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN), Nguyen Thi Kim Ngan a participé le 2 mai à la cérémonie de plantation des arbres aux coordonnées nationales GPS 0001 (km 0) à la commune de Dat Mui, district de Ngoc Hien, province de Ca Mau (extrême Sud) dans le cadre du programme "Fonds d’un million d’arbres pour le Vietnam".

Cette cérémonie a été organisée par le Département général de l’environnement, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et la compagnie par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk).

S’exprimant à cette cérémonie, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Vo Tuan Nhan a informé que le programme «Fonds d’un million d’arbres pour le Vietnam» est une activité de coopération pour concrétiser l’option de mobilisation de la participation de toutes les composantes économiques à la protection de l’environnement, notamment, la plantation, la gestion et la protection des arbres pour améliorer la qualité de l’air dans les villes et provinces.

Ce programme déployé à Cà Mau contribue à la lutte contre l’érosion du littoral, au règlement des conséquences des catastrophes naturelles dans le delta du Mékong comme la sécheresse, la salinisation, etc.

Par la même occasion, la vice-présidente de l’AN, des dirigeants de Cà Mau, des représentants des ministères et des branches ainsi que du Fonds de patronage des enfants du Vietnam ont remis des produits laitiers à plus de 700 élèves, offert 100 bourses (une valeur unitaire d'un million de dongs) à des élèves démunis à Cà Mau. -VNA