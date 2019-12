La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan est accueillie à l'aéroport de Tazan (Photo: VNA)





Kazan (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan est arrivée dans la ville de Kazan, en République du Tatarstan, dimanche après-midi, débutant sa visite officielle en Russie, sur invitation de la présidente du Conseil de la Fédération V. Matviyenko et du président de la Douma d'Etat de Russie V. Volodin.



La présidente de l’AN a été accueillie à l'aéroport de Tazan par le président du Conseil d'État du Tatarstan Farid Khayrullovich Mukhametshin, le vice-président du Conseil d'État du Tatarstan Tatyana Larionova, entre autres. L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, et des représentants de la communauté vietnamienne du Tatarstan étaient également présents à l'aéroport pour accueillir la présidente Nguyen Thi Kim Ngan.



Le Vietnam et la Russie ont établi leurs relations diplomatiques en 1950. Les deux pays ont établi le partenariat stratégique en 2001 et l'ont élevé au niveau de partenariat stratégique intégral en 2012.



Le commerce entre le Vietnam et la Russie a atteint 4,5 milliards d’USD en 2018, soit une augmentation de 28,5% par rapport à l'année précédente. Le commerce bilatéral a atteint 3,4 milliards d’USD au cours des neuf premiers mois de cette année. Le Vietnam a principalement exporté des téléphones, des vêtements, des produits agricoles et aquatiques vers la Russie tout en important du pétrole et du gaz, de l'acier, des engrais et des machines.



En février 2019, le Vietnam comptait 127 projets d'IDE gérés par la Russie, d'une valeur de plus de 950 millions d’USD, principalement dans les mines, le pétrole et le gaz, la fabrication et la transformation.



Le Vietnam avait investi près de 3 milliards d’USD dans plus de 20 projets en Russie, comme la coentreprise Rusvietpetro et le projet de production laitière de haute technologie de TH Group.



Les pays ont entretenu de bonnes relations entre les deux organes législatifs. Les deux parties ont maintenu l'échange de délégations de haut niveau, créant un moteur important pour le développement de la collaboration entre les deux législatures et contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. -VNA