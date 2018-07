Hanoi, 25 juillet (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a adressé un message de condoléances à son homologue laotien Pany Yathotou, à la nouvelle de l'effondrement d'un barrage hydroélectrique en construction dans la province d’Attapeu.

Photo : VNA

"Au nom de l'Assemblée nationale et du peuple de la République socialiste du Vietnam, je transmets mes sincères condoléances à vous et au peuple du Laos, en particulier aux familles des victimes et aux personnes touchées", a déclaré Mme Nguyên Thi Kim Ngân.

"Je suis confiante que sous la direction et l'intérêt du Parti, de l'Etat et de l'Assemblée nationale du Laos, le peuple laotien fraternel surmontera bientôt les pertes et les séquelles de l'incident", a-t-elle ajouté.

Le barrage Xepian-Xe Nam Noy s'est effondré lundi soir 23 juillet, libérant cinq milliards de mètres cubes d'eau, et faisant des morts et disparus et faisant état des milliers de personnes sans abri. L'effondrement de ce barrage hydroélectrique a provoqué des crues soudaines dans 6 villages du district de Sanamxay, province d’Attapeu.



D’une capacité installée de 410 MW et d’une production annuelle de 1.860 GWh, cette centrale hydroélectrique est construite par la compagnie PNPC, une joint-venture établie en mars 2012 par SK E&C et KOWEPO (République de Corée), RATCH (Thaïlande) et la société publique laotienne LHSE.

Cet ouvrage, d’un coût total de 1,02 milliard de dollars, est le premier projet de BOT (construction-opération-transfert) déployé par les investisseurs sud-coréens au Laos. Les travaux ont été lancés en février 2013. Le barrage est achevé à 90% et sa production commerciale devrait débuter en 2019.-VNA