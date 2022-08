Kuala Lumpur, 2 août (VNA) - La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, est arrivée le 2 août en Malaisie, deuxième étape après Singapour d'une tournée asiatique.

La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Photo : AFP/VNA

Il s'agit de la première visite de Mme Nancy Pelosi en Malaisie, au cours de laquelle elle devrait rencontrer le président de Dewan Rakyat, Azhar Harun, au Parlement.



Les discussions porteront sur la sécurité mutuelle, le partenariat économique et la gouvernance démocratique dans la région indopacifique, selon un communiqué de presse du bureau de Mme Pelosi.



Les États-Unis et la Malaisie ont établi des relations diplomatiques en 1957 et ont élevé leurs relations bilatérales à un partenariat intégral en avril 2014.- VNA